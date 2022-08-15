Популярний український шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими та оригінальними публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен показав, як у Львові разом із колегами готували та продавали людям альтернативу бургерам – паляниці з начинками.

Як бачимо на відео, готували незвичайну страву прямо на вулиці, а там ще й дощ лив. Але навіть погода не завадила львів'янам вишикуватися у величезні черги за незвичайними ласощами. У підписі до публікації Євген розповів, що за два дні паляниці скуштували понад тисячу людей.

"Паляниці, які ми зробили у Львові, відрізняються від наших Франківських. Бо тут була у мене думка, що робити українські бургери - це круто, звісно, але треба своє. А паляниця - це унікально і по-українськи. Ви таке теж готуйте, їжте, поширюйте або приходьте до нас спробувати. Дати рецепт? Бо коли ви будете розповсюджувати або брати у нашому бістро, то це дасть поштовх тому, щоб такі паляниці просувалися далі. В Україні та у світі", - написав Клопотенко у підписі до відео.

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