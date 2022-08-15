Популярная модель Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка, которая живет за границей, поделилась очаровательными кадрами из новой фотосессии в стильном образе.

На новых фотографиях Соня запечатлена на прогулке в интересной локации. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней короткие белые шорты и узкий черный топ замысловатого кроя, а сверху она накинула светлую длинную рубашку с красивым узором. Как оказалось, эту рубашку Соня одолжила у своего папы – сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, за которым очень скучает.

В подписи к публикации Соня написала: "В эти дни… одалживаю рубашки у папы, потому что скучаю по тебе". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами: "Люблю тебя", "Потрясающе выглядишь", "Удивительно красива", "Красиво", "Красотка", "Очень красивая", "Такая стильная".

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