Популярна українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка багато разів була учасницею "Танців зі зірками" та має свою танцювальну школу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле відео, в якому зібрала найяскравіші фото зі своїм чоловіком та присвятила свою посаду річниці зі спільного життя.

У ролику можна побачити фотографії, від початку стосунків Ілони та Івана, та аж до народження дітей. Тут можна побачити, як танцівниця виглядала 13 років, коли познайомилася з майбутнім чоловіком. Також є фотографії з весілля пари та ще знімки, де Ілона вагітна.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Життя з тобою ось уже 13 років поспіль, з яких 8 офіційно. нагадує кіно "Форсаж". Ми проходили різні стадії нашого життя, і я не шкодую не за кожну з них, бо це досвід. Готова прожити ще всі частини наново. Вдячна тобі за наших дітей, будинок і дерево, яке вже пустило глибоке коріння і поступово виросте в могутній дуб. Люблю тебе".

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