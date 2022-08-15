Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася у Києві та запустила свій соціальний проект із пошуку зниклих людей, часто ділиться новинами на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала в мережі миле фото, а у підписі до нього відверто розповіла про свої переживання та роботу проекту "Знайти своїх".

За словами Каті, дуже страшно втратити зв'язок з рідними людьми, можна збожеволіти від переживань, але ще важче, коли це відбувається під час війни.

"Ви коли-небудь втрачали зв'язок з рідною людиною, пам'ятайте, що переживаєш і які картинки прокручуєш у голові, коли тато чи мама три години не бере трубку, або доросла дитина десь без зв'язку і ти божеволієш від здогадів. А тепер уявіть ці відчуття у війну, в окупації, коли зв'язку немає місяцями, ця невідомість така жахлива і поїдає", - розповіла Катя.

За її словами, вона разом із волонтерами вже майже півроку займає пошуком людей. Зараз більше варіантів відновити зв'язок, коли є інтернет та мобільний розгалужений зв'язок. Проте, у роботі проекту бувають різні ситуації та труднощі.

Іноді, коли сама на зв'язку з родичами, вночі прокидаюся і перебираю місця, де може бути людина. Іноді, не дає заснути усвідомленню глухого кута. кого шукаємо – живі. Для мене наш пошук – це особистий фронт, на якому теж іноді дуже непросто, але, як я вірю, що ми зовсім скоро переможемо, так ми обов'язково всіх знайдемо", - поділилася Осадча.

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