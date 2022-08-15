Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Киеве и запустила свой социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится новостями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила в сети милое фото, а в подписи к нему откровенно рассказала о своих переживаниях и работе проекта "Найти своих".

По словам Кати, очень страшно потерять связь с родными людьми, можно сойти с ума от переживаний, но еще тяжелее, когда это происходит во время войны.

"Вы когда-нибудь теряли связь с родным человеком, помните, что переживаешь и какие картинки прокручиваешь в голове, когда папа или мама три часа не берет трубку, или взрослый ребенок где-то без связи и ты сходишь с ума от догадок. А теперь представьте эти ощущения в войну, в оккупации, когда связи нет месяцами, эта неизвестность так ужасна и уедающая", - рассказала Катя.

По ее словам, она вместе с волонтерами уже почти полгода занимает поиском людей. Сейчас больше вариантов восстановить связь, когда есть интернет и мобильная разветвленная связь. Однако, в работе проекта бывают разные ситуации и трудности.

"Иногда, когда сама на связи с родственниками, ночью просыпаюсь и перебираю места, где может быть человек. Иногда, не дает уснуть осознанию тупика. И как мы радуемся, когда даже в оккупации, пусть пока без связи, но знаем, что те, кого ищем – живы. Для меня наш поиск – это личный фронт, на котором тоже иногда очень непросто, но как я верю, что мы совсем скоро победим, так мы обязательно всех найдем", - поделилась Осадчая.

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