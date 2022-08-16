Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка була ведучою ранкового шоу на телеканалі "Україна", допоки його не закрили, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася чарівним чорно-білим фото, а у підписі до нього розповіла про цілі.

"Чи мрію я? Чи дозволяю я собі це у війну? Чи етично, чи чесно це по відношенню до тих, хто там - у пеклі - стоїть за нас, до тих, хто більше не повернеться, до тих, чиї життя на друзки рознесли росіяни? Так, мрію. Вчуся це робити знову, бо перші місяці було дуже важко", - розповіла Лілія.

За її словами, зараз, звичайно, її найбільша мрія, як і у всіх українців – перемога. Щоб знову почуватися у безпеці, щоб спокійно відводити дітей до школи, щоб не здригатися від гучних звуків та не шукати на картах найближче укриття. Однак, як зізналася Ребрик, крім цієї великої, вона має маленькі мрії.

"Хочу на море, відчувати солоне повітря, ховатися під пляжною парасолькою від палючого сонця, чути сміх своїх дітей, що перебиває шум хвиль. Хочу в гори - щоб сніг хрумтів під ногами, щоб тепла шапка, шарф, червоні від морозу щоки, і щоб якесь - Безмежне щастя розливалося всередині. В ефір хочу - знову говорити вам: "Доброго ранку" або, може, "Доброго вечора" - не важливо, якої частини доби бажати, головне, що дійсно добре. Хочу, щоб всі знову навчилися мріяти і не боятися цього!", - поділилася телеведуча.

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