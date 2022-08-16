Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая была ведущей утреннего шоу на телеканале "Украина", пока его не закрыли, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательным черно-белым фото, а в подписи к нему рассказала о метах.

"Мечтаю ли я? Разрешаю ли я себе это в войну? Этично ли, честно ли это по отношению к тем, кто там – в аду – стоит за нас, к тем, кто больше не вернется, к тем, чьи жизнь вдребезги разнесли россияне? Да, мечтаю. Учусь это делать снова, потому что первые месяцы было очень тяжело", - рассказала Лилия.

По ее словам, сейчас конечно же ее самая большая мечта, как и у всех украинцев – победа. Чтобы снова чувствовать себя в безопасности, чтобы спокойно отводить детей в школу, чтобы не содрогаться от громких звуков и не искать на картах ближайшее укрытие. Однако, как призналась Ребрик, помимо этой большой, у нее есть маленькие мечты.

"Хочу на море, чувствовать соленый воздух, прятаться под пляжным зонтиком от палящего солнца, слышать смех своих детей, перебивающий шум волн. Хочу в горы – чтобы снег хрустел под ногами, чтобы теплая шапка, шарф, красные от мороза щеки, и чтобы какое-то безграничное счастье разливалось внутри. В эфир хочу – снова говорить вам: "Доброе утро" или, может, "Добрый вечер" – не важно, какой части суток желать, главное, что действительно доброе. Хочу, чтобы все снова научились мечтать и не бояться этого!", - поделилась телеведущая.

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