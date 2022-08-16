Популярна українська фітнес-тренер, блогер зі здорового способу життя та зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка є колишньою дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала кілька милих фото, а у підписі до них розповіла повчальну притчу.

На нових фотографіях Марина зняла себе, вмостившись на затишному диванчику. Перед камерою вона з'явилася у білій футболці з мультяшним малюнком, поверх якої накинула яскраву рожеву блузу. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Боржемська написала притчу про те, як люди по-різному сприймають біль та страждання у житті. "Коли ви страждаєте на біль, єдине, що ви можете зробити, це збільшити ваше відчуття речей", - підсумувала Марина.

У шанувальники відразу почали коментувати її нову публікацію: "Спасибі", "Спасибі, актуальна порада", "Дуже мудро і правильно сказано", "Мудро!", "Спасибі, як же вчасно натрапила на потрібні слова", "Саме так воно і є", "Шикарна притча. Це життя, але не всі це розуміють", "Мудрі слова, але як же стати тим озером", "Боже, як мудро сказано! Дякую", "Красива", "Дуже точно сказано і повчально . Дякую. Все буде Україна", "Симпатична", "З кожним днем, виглядайте все яскравіше".

Нагадаємо, "Це унікально і по-українськи": Клопотенко з "Майстер Шеф" розповів, чим замінити бургери.

Як повідомляла Politeka, "Вдячна тобі…": Гвоздьова з "Танців з зірками" показала рідкісні кадри з чоловіком, який залишається в тіні.

Також Politeka писала, що "Я сумував": Melovin показав, як після паузи у концертах його зустрічали в українських містах.