Популярная украинская фитнес-тренер, блогер по здоровому образу жизни и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая является бывшей женой спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила несколько милых фото, а в подписи к ним рассказала поучительную притчу.

На новых фотографиях Марина запечатлела себя, умостившись на уютном диванчике. Перед камерой она появилась в белой футболке с мультяшным рисунком, поверх которой накинула яркую розовую блузку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Боржемская написала притчу о том, как люди по-разному воспринимают боль и страдания в жизни. "Когда вы страдаете от боли, единственное, что вы можете сделать, это увеличить ваше ощущение вещей", - подытожила Марина.

В поклонники тут же принялись комментировать ее новую публикацию: "Спасибо", "Спасибо, актуальный совет", "Очень мудро и правильно сказано", "Мудро!", "Спасибо, как же вовремя наткнулась на нужные слова", "Именно так оно и есть", "Шикарная притча. Это жизнь, но не все это понимают", "Мудрые слова, но как же стать тем озером", "Боже, как мудро сказано! Спасибо", "Красивая", "Очень точно сказано и поучительно. Спасибо. Все будет Украина", "Симпатичная", "С каждым днем, выглядите все ярче".

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