Популярна українська співачка та кума шоумен Дзідзьо Оля Цибульська, яка під час війни залишилася в Україні, і тепер продовжила свої виступи, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму профілі незвичайне відео зі свого виступу, на якому з'явилася у новому іміджі.

У ролику можна побачити, як Оля співає та спілкується з глядачами, концерт проходить у галасливому ресторані, де її чудово зустріли. При цьому на тлі звучить не шум виступу та глядачів, а сумний вірш, який читає сама Цибульська.

У підписі до публікації артистка розповіла, що цього вечора вдалося зібрати чималу суму коштів, які вона направила на благодійність. "Вчора на благодійному концерті зібрали $30 000 на реанімобілі. І тонну вашого тепла на надію. Тому що жити хочеться, вірити, любити, співати. Сильно", - сказала Цибульська.

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Олі: "Супер! Пишаюся, що у нас такі україночки", "Хто автор цього вірша? До мурашок!", "Пишаюся, дякую", "Низький уклін", "Олечко, Ви велика молодець. Щира, тендітна і сильна", "Гарно виглядаєте, така стильна", "Боже, які слова, прямо в серці", "Красива", "До мурашок".

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