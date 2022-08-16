Популярная украинская певица и кума шоумен Дзидзьо Оля Цибульская, которая во время войны осталась в Украине, и теперь продолжила свои выступления, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем профиле необычное видео со своего выступления, на котором появилась в новом имидже.

В ролике можно увидеть, как Оля поет и общается со зрителями, концерт проходит в шумном ресторане, где ее отлично встретили. При этом на фоне звучит не шум выступления и зрителей, а грустный стих, который читает сама Цибульская.

В подписи к публикации артистка рассказала, что в этот вечер удалось собрать немалую сумму средств, которые она направила на благотворительность. "Вчера на благотворительном концерте собрали $30 000 на реанимобили. И тонну вашего тепла на надежду. Потому что жить хочется, верить, любить, петь. Сильно", - поделилась Цибульская.

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Оли: "Супер! Горжусь, что у нас такие украиночки", "Кто автор этого стиха? До мурашек!", "Горжусь, спасибо", "Низкий поклон", "Олечка, Вы великая молодец. Искренняя, хрупкая и сильная", "Красиво выглядите, такая стильная", "Боже, какие слова, прямо в сердце", "Красивая", "До мурашек".

Напомним, "Это уникально и по-украински": Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал, чем заменить бургеры.

Как сообщала Politeka, "Благодарна тебе…": Гвоздева из "Танців з зірками" показала редкие кадры с мужем, который остается в тени.

Также Politeka писала, что "Я скучал": Melovin показал, как после паузы в концертах его встречали в украинских городах.