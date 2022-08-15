Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею шоу "Холостяк" і вийшла заміж за головного героя Микиту Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася спекотними кадрами із відпочинку на морі, на яких з'явилася у крихітному купальнику.

Як видно, на нових фотографіях Дашу змальовано біля моря на тлі гарного світанку. Перед камерою вона з'явилася у крихітному чорному купальнику незвичайної форми, який, до речі, викликав суперечки у коментарях. Це вбрання наголосило на спокусливій фігурі дівчини, яка викликає заздрість у шанувальниць. Вологе волосся Даші розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Впіймали нереально гарний світанок". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото знаменитості: "Яка ви худенька. Це вправи? Чи харчування обмежене?", "Ви така вау", "Даша, як ти красива", "Неймовірна", "Яка ти красива", "Купальник – супер, а фігура – ​​ще краще!", "Даша, ви нереальна", "Красуня, фігура дуже класна. Посмішка також", "І нереально дивний купальник", "Красива дуже", "Даша, яка ж ви красива!", "Яка жінка", "Яка красива", "Неймовірна".

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