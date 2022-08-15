Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая была победительницей шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась жаркими кадрами с отдыха на море, на которых появилась в крошечном купальнике.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена у моря на фоне красивого рассвета. Перед камерой она появилась в крошечном черном купальнике необычной формы, который, к слову, вызвал споры в комментариях. Этот наряд подчеркнул соблазнительную фигуру девушки, которая вызывает зависть у поклонниц. Влажные волосы Даши распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Поймали нереально красивый рассвет". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото знаменитости: "Какая вы худенькая. Это упражнения? Или питание ограничено?", "Вы такая вау", "Даша, как ты красива", "Невероятная", "Какая ты красивая", "Купальник – супер, а фигура – ​​еще лучше!", "Даша, вы нереальная", "Красавица, фигура очень классная. Улыбка также", "И нереально странный купальник", "Красивая очень", "Даша, какая же вы красивая!", "Какая женщина", "Какая красивая", "Невероятная".

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