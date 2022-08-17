Українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила розповісти, як можна радіти та виставляти особисті фото, поки інші страждають.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча, яка часто розповідає у соціальній мережі Інстаграм про те, які інтерв'ю проводить із колегами. Артистка також акцентує увагу на гострих темах допомоги українцям та постраждалим від російської агресії.

«Власне все, що я хотіла б написати в анонсі до свіжого сьогоднішнього інтерв'ю, я сказала в цьому пролозі. Тільки додам, що я записала його за кілька днів до приїзду в Україну. І на той момент у мене справді в стрічці за п'ять місяців не сталося жодної публікації про звичайне життя – все тільки про війну та нашу громадську роботу» - заявила Єфросиніна.

Потім вона додала, що отримала задоволення від найсмачніших сирників із родзинками та мінімумом борошна.

«І ось вперше за війну я відчула імпульс поділитися цим з вами, розповісти, як мені добре нарешті (можливо, рідна земля так подіяла!) І сталося власне те, про що мова в інтерв'ю піде: «як ви можете радіти? смачно їсти?… викладати легковажні фотки, коли гинуть люди?».. І в мене одразу цей рефлекс знову забитися в свою нірку» - поділилася Єфросиніна після приїзду додому.

Нагадаємо, Єфросиніна пояснила на прикладі, чому нема чого шкодувати та прощати росіян.

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