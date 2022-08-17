Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча, яка часто розповідає у соціальній мережі Інстаграм про те, які інтерв'ю проводить із колегами. Артистка також акцентує увагу на гострих темах допомоги українцям та постраждалим від російської агресії.
«Власне все, що я хотіла б написати в анонсі до свіжого сьогоднішнього інтерв'ю, я сказала в цьому пролозі. Тільки додам, що я записала його за кілька днів до приїзду в Україну. І на той момент у мене справді в стрічці за п'ять місяців не сталося жодної публікації про звичайне життя – все тільки про війну та нашу громадську роботу» - заявила Єфросиніна.
Потім вона додала, що отримала задоволення від найсмачніших сирників із родзинками та мінімумом борошна.
«І ось вперше за війну я відчула імпульс поділитися цим з вами, розповісти, як мені добре нарешті (можливо, рідна земля так подіяла!) І сталося власне те, про що мова в інтерв'ю піде: «як ви можете радіти? смачно їсти?… викладати легковажні фотки, коли гинуть люди?».. І в мене одразу цей рефлекс знову забитися в свою нірку» - поділилася Єфросиніна після приїзду додому.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Ще одна війна": на дорогах помітили колони військової техніки Туреччини, що відбувається
Переможниця "Холостяка" Богдан показала, з ким обіймалася після повернення до Києва: "Дякую за теплий та душевний вечір"
"Затишшя перед бурею": названо дату масштабного ракетного удару, який може готувати рф
"Холостячка" Мішина на червоній доріжці здивувала виглядом поряд коханим чоловіком: "Мій красень"
Нагадаємо, Єфросиніна пояснила на прикладі, чому нема чого шкодувати та прощати росіян.
А ще Politeka повідомляла, що Мірзоян розпік Єфросинину та Полякову, співака вивели з себе відмазки російськомовних зірок
Також Politeka писала, що Єфросиніна розповіла про нову благодійну пропозицію для майбутніх мам