Украинская ведущая Маша Ефросинина решила рассказать, как можно радоваться и выставлять личные фото, пока другие страдают.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая часто рассказывает в социальной сети Инстаграм о том, какие интервью проводит с коллегами. Артистка также акцентирует внимание на острых темах помощи украинцам и пострадавшим от российской агрессии.

«Собственно, все, что я хотела бы написать в анонсе к свежему сегодняшнему интервью, я сказала в этом прологе. Только добавлю, что записала я его за несколько дней до приезда в Украину. И к тому моменту у меня действительно в ленте за пять месяцев не произошло ни одной публикации об обычной жизни – все только о войне и нашей общественной работе» - заявила Ефросинина.

После она добавила, что получила удовольствие от вкуснейших сырников с изюмом и минимумом муки.

«И вот впервые за войну я почувствовала импульс поделиться этим с вами, рассказать, как же мне хорошо наконец (возможно, родная земля так подействовала!) И произошло собственно то, о чем речь в интервью пойдет: «как вы можете радоваться?.. вкусно есть?… выкладывать легкомысленные фотки, когда погибают люди?».. И у меня сразу же этот рефлекс опять забиться в свою норку» - поделилась Ефросинина после приезда домой.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.