Власник поясів WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся у реванші з британцем Ентоні Джошуа.

Бій прийняв багатофункціональний спортивний комплекс "Король Абдалла Спортс Сіті" у Джідді, Саудівська Аравія.

Реванш Усік – Джошуа став це головним боєм 2022-го року. Трансляцію поєдинку показали у понад 190 країнах світу.

Спочатку боксери ознайомлювалися один з одним без особливо різких випадів. У першому раунді Усик задавав темп.

Джошуа спочатку другого раунду зайняв центр рингу, намагаючись донести свій удар. Олександр діяв дуже активно, завдаючи ударів. Наприкінці боксери обмінялися ударами.

Третій раунд Усик та Джошуа почали більш розкуто діяти, завдати більше ударів та проводити серію атак. Обидва швидко діяли, переміщувались, але трохи перевага була за Ентоні, хоч Олександр наніс останній удар.

Потім Олександр намагався підвищувати темп, потім британець відповідав аперкотом. Усику вдалося кілька разів пробити оборону Джошуа.

У п'ятому раунді швидкість бою збільшилася, отже більше ударів. Джошуа спочатку вдарив нижче за пояс Усику, аж навіть арбітр встановив поєдинок. Українець повернувся і кілька разів потрапив доволі впевнено.

Далі Джошуа та Усик обмінялися щільними ударами, але Олександр перевершував опонента з динаміки та швидкості.

У восьмому раунді британець був уже не такий швидкий, але ударна міць у нього залишалась. Джошуа притиснув Усика до канатів, але після цього Олександр відповів серією ударів, які пройшли крізь руки. Кінцівка раунду була дуже розмашиста, але більше потрапляв Усик. Джошуа загнав Усика за рахунок своїх сильних ударів. Британець бив частіше, точніше, а Олександр двічі затискався біля канатів. Явна перевага Ентоні.

Вже в 10 раунді Усик більше хвилини завдавав ударів по Джошуа, проте сильної шкоди не було. Ентоні вдалося викинути удар, який змусив Олександра зупинитися. Але зупинка рефері допомогла Усіку повернутися і забрати раунд собі, притиснувши Джошуа до каната.

Усик і Джошуа намагалися забрати собі останній раунд, але краще вийшло в Олександра. Британець ледь не впав через втому, а наприкінці Усик нагадав про свій сильний удар, потрапивши кілька разів по обличчю Джошуа.

У підсумку ОЛЕКСАНДР УСИК ПЕРЕМІГ! Єдиноголосним рішенням суддів!

Нагадаємо, Усик поблизу показав своє вбрання, яке наробило чимало галасу.

Також Усик нагадав світу про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки".

Крім того, Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні: "Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо".