Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі, та зірка "Майстер Шеф". Зірка, як і більшість українців, підтримує Україну у боротьбі за незалежність від російських окупаційних військ. Після початку війни Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирає гроші на допомогу Україні. Також Мартиновська з Володимиром Ярославським пише книгу про українську кухню.

Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Мартиновська поділилася спільними фотографіями зі своєю дочкою. Зірка тримала на руках малечу Віру, вражаючи ніжністю та турботою.

"Скільки кохання в тобі. Дякую, Вірочка", - написала Ольга під фото.

На другому фото Віра вже була одна, позуючи серед рослин. Ольга на фото додала синє серце.

Варто зазначити, що Мартиновська народила дочку Віру від Івана Кобця, за якого вийшла заміж 2015 року. У 2020 році стало відомо про розлучення пари.

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