Восем лет назад повар-аматор Ольга Мартыновская победила в третьем сезоне «МастерШефа» на украинском канале. А в десятом — вернулась на проект в качестве судьи и профессионала. После этого Ольга успела поработать в нескольких мишленовских ресторанах и открыла собственный в самом сердце Парижа. После войны судья «МастерШефа» живет в Чехии и с нетерпением ждет победы, чтобы вернутся в Украину.

Ольга записала несколько "сториз" в Instagram, где показала, что растрогало ее до слез и напомнило о родном доме.

Так, во время поездки со своей подругой по Италии Мартыновская увидела поле с помидорами, она не смогла проехать мимо и остановилась. Когда она вышла, счастью ее не было предела. Помидоры своим видом и запахом напомнили ей родные края.

«Остановились и томаты – они такие херсонские, такие похожие, они конечно не такие, как в Украине, но аж запахло летом, домом», - не сдержала эмоций кулинар.

Ольга Мартыновская призналась, что сейчас ей больше всего хочется херсонских помидор, даже больше, чем поцелуев.

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