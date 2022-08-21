Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда после начала войны занялась активной пропагандой украинской кухни. Ольга вместе с коллегой по проекту Владимиром Ярославским пишет книгу об украинской кухне, а также организовывает благотворительные ужины, собирая деньги для Украины. Пара настолько плотно общается, что ходят даже слухи об их романе. И хоть шеф-повары не подтверждают роман, но постоянно подогревают слухи провокационными кадрами.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мартыновская поделилась видео из гримерки, где гладила Ярославского под пиджаком.

"Воспоминания. Были времена, когда сидели в гримерках и дурачились с Ярославским и Эктором. Мастер шеф "Битва сезонов" уже в эфире... Я скучаю", - написала Ольга в сторис Инстаграм, где разместила соответствующие кадры.

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