Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда после начала войны занялась активной пропагандой украинской кухни. Ольга вместе с коллегой по проекту Владимиром Ярославским пишет книгу об украинской кухне, а также организовывает благотворительные ужины, собирая деньги для Украины. Пара настолько плотно общается, что ходят даже слухи об их романе. И хоть шеф-повары не подтверждают роман, но постоянно подогревают слухи провокационными кадрами.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мартыновская поделилась видео из гримерки, где гладила Ярославского под пиджаком.
"Воспоминания. Были времена, когда сидели в гримерках и дурачились с Ярославским и Эктором. Мастер шеф "Битва сезонов" уже в эфире... Я скучаю", - написала Ольга в сторис Инстаграм, где разместила соответствующие кадры.
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А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" разнежилась в объятиях Ярославского
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" оказалась в жарких объятиях своего коллеги Ярославского