На своей странице в Instagram шеф-повар разместила видео, на котором под "Думы" в исполнении Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой готовит запеченные перцы, а также рассказала, что испытывает на фоне полномасштабной войны рф против Украины.

"Хуже чем ковод. Тогда, болея, я на три дня потеряла ощущение вкуса и запаха на 100%. Думала, какой смысл жить без этого? Что я буду делать? Уже 6 месяцев почти как все вокруг одного цвета и совсем безвкусно. И как-то живём. Но в том-то и дело, что как-то. А хотелось бы…", — признается Мартыновская.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф":

"Пытаюсь жить и радоваться… но страшно, потому что если мы расслабимся и привыкнем, то мир тем более… Вот и постоянное ощущение неблагополучия, недорадости, чтобы не дать себе забыть😢 Скорее бы победа";

"Несмотря ни на что надо вкусно жить, жить прямо сейчас, где бы вы ни были. Ребята не раз говорили, что они защищают нашу землю чтобы мы жили здесь и сейчас. И это не стыдно. Живите по полной, потому что для каждого человека на земле завтра может и не быть, тем более в Украине. А еще обязательно помогайте ВСУ или тем, кому нужна помощь. Победа обязательно будет за нами";

"Оля, благодарю вас за то, что делаете, за вашу поддержку нашей Украины ❤️💙💛 Вы очень сильная и настоящая".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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