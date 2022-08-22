Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом, активно просуває свою сольну кар'єру. Десять років артистка була в одній групі з Олексієм Завгороднім і тепер намагається підтримувати статус без колеги.

Артистка написала багато пісень, але випускає їх поступово, намагається робити різні акценти. А нещодавно також переклала одну з композицій рідною мовою.

Як і багато інших українських артистів, Надя дала концерт на станції метро "Майдан Незалежності". Феєричний виступ артистки запам'ятався багатьом українцям, а її бунтарський стиль та простий образ набули безліч компліментів. Шкіряний топ і спортивні штани в яскраве забарвлення ідеально поєднувалися зі звичним Дорофєєвим стилем.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла: "Це був благодійний концерт з ініціативи Президента для військових, волонтерів, МВС, працівників залізниці та лікарів на станції метро "Майдан Незалежності".

Я дуже хотіла б співати зараз у кожному місті України. У мене болить при згадці про міста, які досі обстрілюють, перебувають в окупації, де відбуваються бойові дії. Але я все одно вірю, що скоро ми співатимемо всі разом».

Нагадаємо, "Це унікально і по-українськи": Клопотенко з "Майстер Шеф" розповів, чим замінити бургери.

Як повідомляла Politeka, "Вдячна тобі…": Гвоздьова з "Танців з зірками" показала рідкісні кадри з чоловіком, який залишається в тіні.

Також Politeka писала, що "Я сумував": Melovin показав, як після паузи у концертах його зустрічали в українських містах.