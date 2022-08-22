Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась с мужем Владимиром Дантесом, активно продвигает свою сольную карьеру. Десять лет артистка состояла в одной группе с Алексеем Завгородним и теперь старается поддерживать статус без коллеги.

Артистка написала множество песен, но выпускает их постепенно, старается делать разные акценты. А недавно также перевела одну из композиций на родой язык.

Как и многие другие украинские артисты, Надя дала концерт на станции метро "Майдан Независимости". Фееричное выступление артистки запомнилось многим украинцам, а ее бунтарский стиль и простой образ получили множество комплиментов. Кожаный топ и спортивные штаны в яркую расцветку идеально сочетались с привычным стилем Дорофеевой.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала: "Это был благотворительный концерт по инициативе Президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежности".

Я бы очень хотела петь сейчас в каждом городе Украины. У меня болит при упоминании о городах, которые до сих пор обстреливают, находятся в оккупации, в которых происходят боевые действия. Но я все равно верю, что скоро мы будем петь все вместе".

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