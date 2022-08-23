У Мережі з'явилося рідкісне фото Олексія Арестовича, яке було зроблено задовго до його посади в Офісі президента України.

Як пише Politeka.net, показати, яким був майбутній радник голови ОП показати вирішив сам Арестович.

«Єдиний раз, коли фотографу вдалося впіймати справжню сутність цієї тварюки. Весь інший час він успішно вдає Люсю», - іронічно прокоментував своє дитяче фото Арестович, згадавши також своє прізвисько серед недоброзичливців у соцмережах.

Нагадаємо, у комедії 2012 року «Не бійся, я поряд» Арестович відіграв епізодичну роль Люсі Зайцевої.

«Коли з дитинства знав, що буде кісткою у горлі у багатьох», «Все-таки вік прикрашає чоловіка», «Таке маленьке, а вже таке хитре. Він ще тоді все знав», «Мало хто здогадується, що Люся – це скорочено від «Люсифер»», «Золота дитина», «Канікули закінчаться за 2-3 тижні», – іронізують українці у коментарях до знімку з маленьким Арестовичем.

Олексій Арестович народився 3 серпня 1975 року в родині офіцера у грузинському місті Цітелі-Цкаро (нині Дедопліс-Цкаро). За батьком має білоруське та польське коріння. Пізніше родина переїхала до України. 1992 року закінчив школу № 178 у Києві, вступив на біологічний факультет університету ім. Тараса Шевченка. Розчарувавшись у навчанні, вже після першого курсу залишив навчання у ВНЗ, але незабаром вступив до Одеського інституту Сухопутних військ.

За словами Арестовича, наразі він утримує не одну сім'ю, а п'ять.

"Батьки, батьки дружини, сестри", - розповідав Арестович в одному зі своїх інтерв'ю.

Нагадаємо, Арестович також розповів про свою поїздку до Москви і що він там дізнався.

Також повідомлялося про плани Арестовича стати у майбутньому президентом України.