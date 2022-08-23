Як пише Politeka.net, показати, яким був майбутній радник голови ОП показати вирішив сам Арестович.
«Єдиний раз, коли фотографу вдалося впіймати справжню сутність цієї тварюки. Весь інший час він успішно вдає Люсю», - іронічно прокоментував своє дитяче фото Арестович, згадавши також своє прізвисько серед недоброзичливців у соцмережах.
Нагадаємо, у комедії 2012 року «Не бійся, я поряд» Арестович відіграв епізодичну роль Люсі Зайцевої.
«Коли з дитинства знав, що буде кісткою у горлі у багатьох», «Все-таки вік прикрашає чоловіка», «Таке маленьке, а вже таке хитре. Він ще тоді все знав», «Мало хто здогадується, що Люся – це скорочено від «Люсифер»», «Золота дитина», «Канікули закінчаться за 2-3 тижні», – іронізують українці у коментарях до знімку з маленьким Арестовичем.
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Олексій Арестович народився 3 серпня 1975 року в родині офіцера у грузинському місті Цітелі-Цкаро (нині Дедопліс-Цкаро). За батьком має білоруське та польське коріння. Пізніше родина переїхала до України. 1992 року закінчив школу № 178 у Києві, вступив на біологічний факультет університету ім. Тараса Шевченка. Розчарувавшись у навчанні, вже після першого курсу залишив навчання у ВНЗ, але незабаром вступив до Одеського інституту Сухопутних військ.
За словами Арестовича, наразі він утримує не одну сім'ю, а п'ять.
"Батьки, батьки дружини, сестри", - розповідав Арестович в одному зі своїх інтерв'ю.
Нагадаємо, Арестович також розповів про свою поїздку до Москви і що він там дізнався.
Також повідомлялося про плани Арестовича стати у майбутньому президентом України.