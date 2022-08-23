Відео, яке прима-балерина Катерина Кухар прикріпила до посту, було знято у "Батьківщини-Матері" з видом на найбільший прапор України.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні Україна відзначає День Прапора. Українські знаменитості активно вітають громадян України із цим святом.

Відома українська прима-балерина та суддя "Танців із зірками" Катерина Кухар також не залишилася осторонь і навіть опублікувала яскраве відео на честь важливого для українців свята.

"Символ нашої боротьби, волі та незламності! Символ нашої свободи, що майорить у всьому світі! Наші два кольори сміливості. З Днем Державного прапора України", – підписала балерина відео.

Відео, яке Катерина Кухар прикріпила до посту, було знято у "Батьківщини-Матері" з видом на найбільший прапор України. Його підняли з нагоди відзначення роком раніше. Балерина для цього випадку одягла червону невагому сукню, і пройшлася по доріжці з мармуру, яка вела все ближче до українського прапора. У своєму перфомансі вона розмахувала руками, наче піднімала крила. Виглядала вона легкою і наче невагомою, як метелик.

Українці в коментарях подякували судді "Танців із зірками" Катерині Кухар за привітання та зазначили, що підтримка зараз дуже важлива. Вони також написали кілька компліментів для балерини, називаючи її "гарною" і порівнювали її з "феєю".

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