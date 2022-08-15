Катерина Кухар із "Танців зі зірками" стоячи біля плити показала цікаве відео, а також поділилася корисними порадами з українцями.

На своїй сторінці в Instagram прима-балерина розмістила відео, де продемонструвала свої кулінарні здібності. Повар стоїть біля плити і акуратно смажить млинці на сковороді.

Дочка зірки запитала, як у неї виходять такі смачні млинці, на що Катерина відповіла: «Зайчик, це татовий рецепт, це тато мене навчив».

Також прима-балерина поділилася з українцями корисними лайфхаками.

▫️Коли організм у стані стресу, чи ти не знаєш, що купити в закордонному магазині маючи обмежений бюджет — зверніть увагу на яйця, овочі, хлібці, хумус, зазвичай ці позиції є у ​​всіх маркетах.

▫️На заправках крім хот-догу можна взяти салат. Завдяки українським брендам, які дбають про наше здоров'я та розширюють асортимент. Закордоном також завжди можна знайти маркети, де продаються готові салати/боули.

▫️Завжди намагаюся купити кисломолочку: йогурт/айран/кефір, щоб підтримати корисними бактеріями ШКТ.

▫️І вранці завжди випиваю склянку теплої води з лимоном, щоб очистити лімфу та програти жовчну. Це допомагає позбутися набряків, навіть у дорозі".

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