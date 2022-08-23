Видео, которое прима-балерина Екатерина Кухар прикрепила к посту, было снято у "Родины-Матери" с видом на самый большой флаг Украины.

Как сообщает Politeka.net, сегодня Украина отмечает День Флага. Украинские знаменитости активно поздравляют граждан Украины с этим праздником.

Известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар также не осталась в стороне и даже опубликовала яркое видео в честь важного для украинцев праздника.

"Символ нашей борьбы, воли и несокрушимости! Символ нашей свободы, развевающийся по всему миру! Наши два цвета смелости. С Днем Государственного флага Украины", – подписала балерина видео.

Видео, которое Екатерина Кухар прикрепила к посту, было снято у "Родины-Матери" с видом на самый большой флаг Украины. Его подняли по случаю празднования годом ранее. Балерина для этого случая надела летящее красное платье и прошлась по дорожке из мрамора, которая вела все ближе к украинскому флагу. В своем перфомансе она размахивала руками, словно поднимала крылья. Выглядела она легкой и невесомой, как бабочка.

Украинцы в комментариях поблагодарили судью "Танців з зірками" Екатерину Кухар за поздравления и отметили, что поддержка сейчас очень важна. Они также написали несколько комплиментов для балерины, называя ее "красивой" и сравнивали ее с "феей".

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" поделилась секретом с украинцами, как избавиться от стресса.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" удивила видом в домашней одежде на кухне.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" заворожила видом в платье.