Як пише Politeka.net , Катерина Кухар - успішна українська прима-балерина, яка кілька років уже судить проект "Танці зі зірками". Після початку війни зірка поїхала до Європи, де виступає на благодійних виставах. Не забуває Кухар і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Катерина показала фото, де позувала у сукні та з букетом квітів.

"Просто настрій..." - написала Катя під фото.

Фанати, включаючи Санту Дімопулос, дружину Євгена Кошового, а також солістку KAZKA Олександру Зарицьку, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Наш час", "Великий привіт з Праги", "Яка", "Катюша, сумую", Моя кохана, Катерина Кухар, обожнюю вас, немає нікого, хто б міг з Вами зрівнятися, обожнюю", "Катюша, красуне, тримайся ", "бажаю тобі прекрасного настрою", "Чудова жінка Катерина Кухар. Для когось такий гарний букет. А хтось у цей час теж став на рік старшим. Наша Україна багата на таланти", "Люблю дивитися на ваші фотографії. Вони завжди піднімають мені настрій, як ковток свіжого повітря після дощу", "Маленька принцеса".

Нагадаємо, українці накинулися на Кухар із "Танців з зірками" через тренування доньки

А ще Politeka повідомляла, що Кухар із "Танців з зірками" показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців із зірками" повідомила про небезпеку під час гастролей Латинською Америкою.