Як пише Politeka.net , Катерина Кухар - успішна українська прима-балерина, яка кілька років уже судить проект "Танці зі зірками". Після початку війни зірка поїхала до Європи, де виступає на благодійних виставах. Не забуває Кухар і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Катерина показала фото, де позувала у сукні та з букетом квітів.
"Просто настрій..." - написала Катя під фото.
Фанати, включаючи Санту Дімопулос, дружину Євгена Кошового, а також солістку KAZKA Олександру Зарицьку, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Наш час", "Великий привіт з Праги", "Яка", "Катюша, сумую", Моя кохана, Катерина Кухар, обожнюю вас, немає нікого, хто б міг з Вами зрівнятися, обожнюю", "Катюша, красуне, тримайся ", "бажаю тобі прекрасного настрою", "Чудова жінка Катерина Кухар. Для когось такий гарний букет. А хтось у цей час теж став на рік старшим. Наша Україна багата на таланти", "Люблю дивитися на ваші фотографії. Вони завжди піднімають мені настрій, як ковток свіжого повітря після дощу", "Маленька принцеса".
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Нагадаємо, українці накинулися на Кухар із "Танців з зірками" через тренування доньки
А ще Politeka повідомляла, що Кухар із "Танців з зірками" показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців із зірками" повідомила про небезпеку під час гастролей Латинською Америкою.