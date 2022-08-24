Український гурт Kalush Orchestra відкрив великий благодійний збір коштів на підтримку поранених захисників Маріуполя та "Азовсталі".

Як пише Politeka.net, відеозвернення переможців «Євробачення» з'явилося на офіційній сторінці музичного колективу в Інстаграм.

Так, 24 серпня у День незалежності України учасники гурту Kalush Orchestra пропонують усім охочим задонатити по 24 гривні на спеціально створений рахунок протягом 24 годин.

Кошти підуть на реабілітацію захисників Маріуполя, які протягом багатьох діб героїчно утримували оборону метакомбінату «Азовсталь».

«Сьогодні ви можете стати героєм для тих, хто намагався захистити вас до останнього! 24 серпня. 24 години. 24 гривні. Слава Україні. Слава героям. Слава ЗСУ. ⠀ 💳 Номер картки Банки: 5375 4112 0165 1879» - повідомили музиканти.

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