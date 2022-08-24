Украинская группа Kalush Orchestra открыла большой благотворительный сбор средств в поддержку раненных защитников Мариуполя и "Азовстали".

Как пишет Politeka.net, видеообращение победителей «Евровидения» появилась на официальной странице музыкального коллектива в Инстаграм.

Так, 24 августа в День независимости Украины участники группы Kalush Orchestra предлагают всем желающим задонатить по 24 гривны на специально созданный счет в течении 24 часов.

Средства пойдут на реабилитацию защитников Мариуполя, которые на протяжении многих суток героически удерживали оборону метакомбината «Азовсталь».

«Сегодня вы можете стать героем для тех, кто пытался оградить вас до последнего! 24 августа. 24 часа. 24 гривны. Слава Украине. Слава героям. Слава ВСУ. ⠀ 💳 Номер карты Банки: 5375 4112 0165 1879» - сообщили музыканты.

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