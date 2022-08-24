Как пишет Politeka.net, видеообращение победителей «Евровидения» появилась на официальной странице музыкального коллектива в Инстаграм.
Так, 24 августа в День независимости Украины участники группы Kalush Orchestra предлагают всем желающим задонатить по 24 гривны на специально созданный счет в течении 24 часов.
Средства пойдут на реабилитацию защитников Мариуполя, которые на протяжении многих суток героически удерживали оборону метакомбината «Азовсталь».
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«Сегодня вы можете стать героем для тех, кто пытался оградить вас до последнего! 24 августа. 24 часа. 24 гривны. Слава Украине. Слава героям. Слава ВСУ. ⠀ 💳 Номер карты Банки: 5375 4112 0165 1879» - сообщили музыканты.
Напомним, Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей: "Это полная шляпа"
Как сообщала Politeka, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" отметились поступком вместе с Притулой: "Теперь давайте..."
Также Politeka писала, что Цибульская показала, как президент в розовой панаме "предсказал" победу Kalush Orchestra.