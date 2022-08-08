Победителей Евровидения-2022, группу Kalush Orchestra возмутило то, что на фестивале в Черногории на одной сцене с ними будет выступать диджейка из россии.
Украинские музыканты поставили ультиматум организаторам фестиваля. Об этом лидер группы Олег Псюк сообщил у себя в Инстаграм в разделе сторис.
«Короче, такая история. Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг поставили на него какую-то российскую певицу – и это полный шляпа. Мы уже написали организатору, чтобы его забрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать», – рассказали участники группы.
Музыканты попросили своих поклонников также написать об отмене выступления россиянки.
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«Хочу всех попросить, давайте все вместе писать, чтобы сплавить ее оттуда, и чтобы там выступали только нормальные люди», - отметили украинцы.
Напомним, Цибульская показала, как президент в розовой панаме "предсказал" победу Kalush Orchestra.
Как сообщала Politeka, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" отметились поступком вместе с Притулой: "Теперь давайте..."
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана показала, что сделали российские оккупанты под Львовом.