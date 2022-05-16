Популярная украинская певица Оля Цибульская активно ведет социальные сети и часто выставляет в сети интересные видео и фото, чтобы повеселить поклонников. В этот раз она похвасталась забавным кадром по случаю победы украинской группы Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022".

Так Оля Цибульская разместила кадр с моментом выступления президента Владимира Зеленского, на котором он позирует в розовой панаме, похожей как у лидера группы Олега Псюка. Снимок архивный, он был сделан во время работы главы государства в "Студии Квартал 95".

«Он знал ❤️И знает, что следующая победа тоже за нами 🇺🇦» - подметила Ольга.

В сети даже Ольга Сумская была поражена: «Аааааа!!!!Я в шоке!!!!Это реальное фото,Оля????👍🏻».

Поклонники отреагировали: «спасибо!! Горжусь к небу. К большому, мирному украинскому небу🇺🇦❤️; В этом году будет тренд на розовую панаму; 🎉Это просто невероятно!!!😍; 💛Меня аж распирает от гордости!; Представляете, какое настроение сегодня у россиян? 😙😂😂 Слава Украине!».

Мы ранее писали, по данным букмекеров, главным фаворитом конкурса в Турине являлась Украина. Рэп-коллектив Kalush Orchestra вышел на сцену под 12-м номером.

Зрители дали Украине 439 балла и она оказалась на первом. Итого, согласно результатам голосования победила Украина.

Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина эмоционально отреагировала на поступок Kalush Orchestra.

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