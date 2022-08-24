Як пише Politeka.net, 24 серпня Україна відзначає 31-й День незалежності, проте сьогодні – це ще й рівно півроку протистояння російським окупаційним військам.

З нагоди свята Олег Скрипка підготував особливе відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram. Також у соцмережі співак розмістив вітальне повідомлення.

«Шановні українці та все прогресивне людство! Нехай над нами буде мирне небо, у серцях панує любов, а в будинках – благополуччя. Щастя вам і найпрекраснішого 💛💙», - повідомив музикант.

Олег Скрипка попозував на тлі куща червоної калини, його обличчя було теж червоне, мабуть, від палючого сонця.

Затем артист пропел следующие строки: «Ой у лузі, лузі червона калина. Хлопця проводжала на війну дівчина».

Зазначимо, що ставлення до калини споконвіку в Україні було трепетним і поважним. Стародавні слов'яни вважали калину символом відродження життя, його безперервності. Сама назва "калина" пов'язана з назвою сонця - Коло, її ягоди та кісточки такі ж круглі, як небесне світило.

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