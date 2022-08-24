Как пишет Politeka.net, 24 августа Украина отмечает 31-й День независимости, однако сегодня – это еще и ровно полгода противостояния российским оккупационным войскам.

По случаю праздника Олег Скрипка подготовил особое видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram. Также в соцсети певец разместил поздравительное сообщение.

«Уважаемые украинцы и все прогрессивное человечество! Я вас горячо поздравляю с Днем Независимости Украины 🇺🇦 Пусть над нами будет мирное небо, в сердцах царит любовь, а в домах – благополучие. Счастья вам и самого прекрасного 💛💙», - сообщил музыкант.

Олег Скрипка попозировал на фоне куста красной калины, его лицо было тожее красным, по всей видимости, от палящего солнца.

Затем артист пропел следующие строки: «Ой у лузі, лузі червона калина. Хлопця проводжала на війну дівчина».

Отметим, что отношение к калине испокон веков в Украине было трепетным и уважительным. Древние славяне считали калину символом возрождения жизни, ее непрерывности. Само название "калина" связано с названием солнца – Коло, ее ягоды и косточки такие же круглые, как небесное светило.

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