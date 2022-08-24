24 августа Украина отмечает День независимости, однако сегодня – это еще и ровно полгода противостояния российским оккупационным войскам.
Представитель украинского шоу-бизнеса Александр Педан поспешил поздравить соотечественников с большим государственным праздником.
Шоумен отметил, что украинцы сейчас, как и наши предки, борятся за свою независимость и право жить в свободном, демократическом, целостном и суверенном государстве.
«Поэтому хочу поблагодарить всех, кто уничтожает врага на фронте – наших военных, ребят и девушек.
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Вы – герои, которыми вдохновляются и гордятся не только украинцы, но и весь мир. Желаю только скорой победы, мирного неба и уже мечтаю о восстановлении новой независимой Украины, которая скоро прогремит на весь мир. Слава Украине! Слава ВСУ! С Днем Независимости, родная страна!», - написал Педан.
У себя в Инстаграм Александр поделился эффектным снимком своей семьи, сделанным в Киеве.
Педан с женой и подросшим сыном попозировали в красивых вышиванках ручной работы.
"Поздравляю, вы отличный пример", - отреагировали украинцы.
Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.
Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.
Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.