Популярная украинская певица Тина Кароль, которая продолжает активно гастролировать за границей и напоминать миру о войне рф против Украины, мощно обратилась к поклонникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Кароль поздравила украинцев с Днем Независимости, а также Днем Государственного Флага, который отмечали накануне.

"Чем является для вас сейчас, во время войны, независимость Украины? Во время войны независимость Украины стала моей личной независимостью. Я полностью отождествляю себя со своей страной. Ее спокойствие – мое спокойствие, ее живые дети – мои живые дети, ее право на самопризнание – мое право на самопризнание", — признается Тина.

Певица опубликовала эффектное фото, на котором в обычных джинсах и белой блузке позирует на фоне киевского фуникулера, а также записала видеопоздравление.

"Война показала, кто есть кто, она сорвала маски притворства и полутонов, она очертила друзей и недругов. Она утвердила во мне понимание, что независимость Украины - моя личная цель, и я буду служить ей, буду благодарна ей, как ребенок своим родителям", – подчеркнула Кароль.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям, но некоторые выражают обеспокоенность по поводу запланированного на начало сентября концерта Кароль в Баку, где она, скорее всего, будет петь свои русскоязычные песни:

"Украина - дом! Семья, где свободны сердца! Родина, где каждый украинец независим! С праздником 🤍Слава Украине!", "Тина, не пойте русских песен в Баку", " Вы такая невероятная 🤤❤️"

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.