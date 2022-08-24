Як повідомляє Politeka.net, у країни знаменитості привітали народ України з Днем Незалежності. Сьогодні українці святкують головне свято країни – День Незалежності.

Відома українська прима-балерина та суддя "Танців із зірками" Катерина Кухар в Інстаграм також залишила привітання для українців.

Вона наголосила, що своє привітання хоче присвятити особливим людям – великій українській родині. Адже поки що політичні партнери висловлювали глибоке занепокоєння і давали Україні три дні, кожен українець переміг увесь світ — "ми розквітли, як нація, у своєму найкращому втіленні". Тому що цю війну виграють передусім люди.

"Цей день про них. Про героїв, які борються за наше з вами право бути незалежною та вільною державою. І, звісно, ​​про кожного українця, який донатить, волонтерить, мріє, відновлює… Про кожного українця, який під обстрілами міст виходить працювати для людей . Про кожного непокореного українця, який в окупованих містах здає позиції ворога заради якнайшвидшої перемоги", - зазначила Катерина Кухар.

Крім того, Катерина Кухар показала відео, на якому стоїть, обнявши себе руками. Згодом у неї за спиною починають виростають крила синьо-жовтого відтінку.

Нагадаємо, що Кухар із "Танців з зірками" поділилася секретом з українцями, як позбутися стресу.

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