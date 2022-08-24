Как сообщает Politeka.net, украинские знаменитости поздравили народ Украины с Днем Независимости. Сегодня украинцы отмечают главный праздник страны – День Независимости.

Известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар в Инстаграм также оставила поздравление для украинцев.

Она отметила, что свое поздравление хочет посвятить особым людям - большой украинской семье. Ведь пока политические партнеры выражали глубокую обеспокоенность и давали Украине три дня, каждый украинец победил весь мир — "мы расцвели, как нация, в своем лучшем воплощении". Потому что эту войну выиграют прежде всего люди.

"Этот день о них. О героях, борющихся за наше с вами право быть независимым и свободным государством. И, конечно, о каждом украинце, который донатит, волонтерит, мечтает, восстанавливает… О каждом украинце, который под обстрелами городов выходит работать для людей. О каждом непокоренном украинце, который в оккупированных городах сдает позиции врага ради скорейшей победы", - отметила Екатерина Кухар.

Кроме того, Екатерина Кухар показала видео, на котором стоит, приобняв себя руками. Со временем за спиной у нее начинают вырастают крылья сине-желтого оттенка.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" поделилась секретом с украинцами, как избавиться от стресса.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" удивила видом в домашней одежде на кухне.

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