Так, на сторінці Вікторії в Instagram з'явилося щемне фото, зроблене у Бородянці Київської області. Юрій Ткач із дружиною та донькою зупинилися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, який обстріляли російські окупанти.

"Заповід" пройняті прагненням бачити прекрасну людину на прекрасній землі. Поет вірив у те, що Україна стане незалежною, люди прозріють, а брехня буде знищена… І ми маємо виправдати його надія, подолати всі труднощі на шляху нашої країни до щасливого майбутнього … Адже Україна стала незалежною, Люди прозріли Зараз лишилося лише «брехня», це прокляте зло до кінця знищити!!! », – написала дружина Ткача.

Зазначимо, що родина українського актора та гумориста Юрія Ткача у перший місяць війни жила у Вінниці. Але після вибуху, який пролунав дуже близько біля їхнього будинку, дружина актора Вікторія та дочка Ліза поїхали до Болгарії. Там Вікторія відчувала себе у безпеці, але її бентежила російська пропаганда, через яку багато мешканців країни підтримували країну-агресора. Тому родина Ткача пробула в Болгарії недовго і наприкінці червня повернулася до рідного Києва.

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