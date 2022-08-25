Так, на сторінці Вікторії в Instagram з'явилося щемне фото, зроблене у Бородянці Київської області. Юрій Ткач із дружиною та донькою зупинилися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, який обстріляли російські окупанти.

"Заповід" пройняті прагненням бачити прекрасну людину на прекрасній землі. Поет вірив у те, що Україна стане незалежною, люди прозріють, а брехня буде знищена… І ми маємо виправдати його надія, подолати всі труднощі на шляху нашої країни до щасливого майбутнього Адже Україна стала незалежною, Люди прозріли Зараз лишилося лише «брехня», це прокляте зло до кінця знищити!!! », – написала дружина Ткача.

Юрій Ткач, дружина Вікторія

Зазначимо, що родина українського актора та гумориста Юрія Ткача у перший місяць війни жила у Вінниці. Але після вибуху, який пролунав дуже близько біля їхнього будинку, дружина актора Вікторія та дочка Ліза поїхали до Болгарії. Там Вікторія відчувала себе у безпеці, але її бентежила російська пропаганда, через яку багато мешканців країни підтримували країну-агресора. Тому родина Ткача пробула в Болгарії недовго і наприкінці червня повернулася до рідного Києва.

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