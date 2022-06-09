Жена Юрия Ткача, звезды "Квартал 95", Виктория рассказала об опасном моменте войны и как ей приходилось спасать дочь, накрывая собой.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая только недавно вернулась к своей страсти после 10-летнего перерыва. У пары есть дочь Лиза. Виктория в новом интервью "Зірковому шляху" рассказала, как пережила опасный момент войны.

"Я понимаю, что мы не успеваем выбежать в коридор, что нужно закрыть ребенка. И я просто накрыла ее собой", - поделилась страшными воспоминаниями Виктория.

"Что ужасно напугало дочь Юрия Ткача?

Жена актриса Виктория Ткач рассказала о смертельно опасном моменте войны, российской пропаганде в Болгарии, планах родить второго ребенка, осуждение женщин, выехавших за границу и шокировавшую ее мужа потерю", - написано было в публикации.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Неправда, что на нас смотрят с агрессивностью, это ложь. Украину кругом и всюду поддерживают, нам помогают, сочувствуют. Когда видишь, что тебе помогают афроамериканцы, становится больно, потому что в совдепе нам всегда говорили, что мы им помогаем", "Германия аналогичная ситуация. В некоторых школах даже российские дети унижают украинских детей. Но хорошо что есть и наоборот, дети поддержки".

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