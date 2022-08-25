Так, на странице Виктории в Instagram появилось щемящее фото, сделанное в Бородянке Киевской области. Юрий Ткач с женой и дочкой остановились возле памятника Тарасу Шевченку, который обстреляли российские оккупанты.

"Заповит" проникнут стремлением видеть прекрасного человека на прекрасной земле. Поэт верил в то, что Украина станет независимой, люди прозреют, а ложь будет уничтожена… И мы должны оправдать его надежда, преодолеть все трудности на пути нашей страны к счастливому будущему… 🙏🏻 Осталось совсем немного! Ведь Украина стала независимой, Люди прозрели Сейчас осталось только «ложь», это проклятое зло до конца уничтожить !!!», - написала жена Ткача.

Отметим, что семья украинского актера и юмориста Юрия Ткача в первый месяц войны жила в Виннице. Но после взрыва, раздавшегося очень близко у их дома, жена актера Виктория и дочь Лиза уехали в Болгарию. Там Виктория чувствовала себя в безопасности, но ее смущала российская пропаганда, из-за которой многие жители страны поддерживали страну-агрессора. Поэтому семья Ткача пробыла в Болгарии недолго и в конце июня вернулась в родной Киев.

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