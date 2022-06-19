Юрий Ткач из "Квартал 95" увиделся со своей супругой Викторией и дочерью Лизой.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на бывшей танцовщице Виктории. У пары есть дочь Лиза, которая закончила только первый класс. После начала войны жена с дочерью уехали из Украины, спасаясь от бомбежек. Виктория, как и звёздный муж, активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз показала долгожданную встречу с мужем. На кадрах можно увидеть, как Юрий сначала обнимает свою малышку, подняв ее. После этого Ткач целует Викторию.

"Ну наконец-то.... Встретились", - написала жена Ткача.

"Боже, какое же это счастье находится среди своих... Этот дух, эта сила...", - продолжила Виктория.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как не успевала спрятаться с дочерью

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