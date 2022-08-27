Актриса, учасниця студії "Жіночий квартал" та зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару знається на фешн-образах.
Вона завжди стежить за своєю зовнішністю і любить носити вбрання, що підкреслює її худорляву фігуру.
Сопонар активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами яскравими знімками свого насиченого життя.
Так, актриса приміряла жакет наймоднішого кольору літа 2022 року.
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На знімку Ірина позує у яскраво-рожевому подовженому піджаку та спідниці кольору металік.
Образ вона доповнила туфлями-човниками та маленькою чорною сумочкою на ланцюжку.
«Ще до початку війни, познайомилася з новим, для себе, українським брендом. І ось тільки зараз ділюся з вами.
Не треба чекати «особливого випадку», щоб гарно вбратися, варто тішити себе без причини 🌸🎀💕», - зазначила Ірина в публікації.
Користувачі мережі відзначили, що це вбрання дуже йде артистці.
"Ну просто чарівно",
"Ну навіщо ти так? Ти просто супер", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зізналася, чи варто чекати на нові випуски шоу.
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