Актриса, учасниця студії "Жіночий квартал" та зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару знається на фешн-образах.

Вона завжди стежить за своєю зовнішністю і любить носити вбрання, що підкреслює її худорляву фігуру.

Сопонар активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами яскравими знімками свого насиченого життя.

Так, актриса приміряла жакет наймоднішого кольору літа 2022 року.

На знімку Ірина позує у яскраво-рожевому подовженому піджаку та спідниці кольору металік.

Образ вона доповнила туфлями-човниками та маленькою чорною сумочкою на ланцюжку.

«Ще до початку війни, познайомилася з новим, для себе, українським брендом. І ось тільки зараз ділюся з вами.

Не треба чекати «особливого випадку», щоб гарно вбратися, варто тішити себе без причини 🌸🎀💕», - зазначила Ірина в публікації.

Користувачі мережі відзначили, що це вбрання дуже йде артистці.

"Ну просто чарівно",

"Ну навіщо ти так? Ти просто супер", - пишуть у коментарях.

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