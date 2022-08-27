Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару примерила наряд самого модного цвета этого лета.

Актриса, участница студии "Женский квартал" и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару знает толк в фэшн-образах.

Она всегда следит за своей внешностью и любит носить наряды, подчеркивающие ее худосочную фигуру.

Сопонару активно ведет свой блог в Instagram, где делится с фанатами яркими снимками своей насыщенной жизни.

Так, актриса примерила жакет самого модного цвета лета 2022 года.

На снимке Ирина позирует в ярко-розовом удлиненном пиджаке и юбке цвета металлик.

Образ она дополнила туфлями-лодочками и маленькой черной сумочкой на цепочке.

«Еще до начала войны, познакомилась с новым, для себя, украинским брендом. И вот только сейчас делюсь с вами. Не надо ждать «особого случая», чтобы хорошо наряжаться, стоит радоваться без причины 🌸🎀💕», - отметила Ирина в публикации.

Пользователи сети отметили, что этот наряд очень идет артистке.

"Ну просто волшебно",

"Ну зачем ты так? Ты просто супер", - пишут в комментариях.

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