Актриса, участница студии "Женский квартал" и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару знает толк в фэшн-образах.
Она всегда следит за своей внешностью и любит носить наряды, подчеркивающие ее худосочную фигуру.
Сопонару активно ведет свой блог в Instagram, где делится с фанатами яркими снимками своей насыщенной жизни.
Так, актриса примерила жакет самого модного цвета лета 2022 года.
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На снимке Ирина позирует в ярко-розовом удлиненном пиджаке и юбке цвета металлик.
Образ она дополнила туфлями-лодочками и маленькой черной сумочкой на цепочке.
«Еще до начала войны, познакомилась с новым, для себя, украинским брендом. И вот только сейчас делюсь с вами. Не надо ждать «особого случая», чтобы хорошо наряжаться, стоит радоваться без причины 🌸🎀💕», - отметила Ирина в публикации.
Пользователи сети отметили, что этот наряд очень идет артистке.
"Ну просто волшебно",
"Ну зачем ты так? Ты просто супер", - пишут в комментариях.
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