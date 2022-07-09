Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость как и другие украинские звезды шоу-биза поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Ирина показала фото, где была в мини-шортиках, топике, а сверху накинула рубаху. Звезда сидела на лужайке с бокалом шампанского.

"Хорошая фотография на память. Инста меня блокирует, удаляет посты и сток, так смешно и горько. То есть людей, говорящих правду, они ограничивают, а оккупанты себе норм пользуются. Зазеркалье какое-то", - написала Ирина.

Фаны поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Каккая же вы красивая", "Красивая девушка на обычном фото. Ждем других фото", "За нашу победу", "Хороша малышка", "Наша украинская маленькая волшебная принцесса так держать".

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару решилась на эксперимент с внешностью

А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару жестко прошлась по Тодоренко, которая молчит

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" призналась, переживает ли, что ее избранника призовут в ВСУ