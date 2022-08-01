Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару показала себя и рассказала, планируются ли выпуски юмористического шоу в будущем.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса театра и кино, а также звезда шоу "Женский квартал". Знаменитость после начала войны отправилась в Лондон, где пряталась ужасов происходящих в Украине. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Ирина решила поболтать с фанами.

"Задавайте вопросы, господа", - написала Ирина, приглашая к беседе.

"Будут ли еще выпуски "Женского квартала", если да, то когда?", - спросил фанат.

"Надеюсь, в следующем месяце", - написала Ирина.

"Часто готовришь дома? Или частее кураешь в ресторанах или кафе?", - спросил еще один фан.

"Сейчас чаще, так как не работаю. Но от доставки не отказалась. Так, чтобы пойти в ресторан, то нет, сейчас почти не хожу в заведения", - написала Ирина.

Стоит отметить, Сопонару, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда регулярно освещает войну, рассказывая об ужасах, которые происходят в Украине.

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару решилась вернуться в Украину из Лондона

А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару в крошечных шортиках впечатлила не только ножками

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару решилась на эксперимент с внешностью



