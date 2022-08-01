Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса театра и кино, а также звезда шоу "Женский квартал". Знаменитость после начала войны отправилась в Лондон, где пряталась ужасов происходящих в Украине. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Ирина решила поболтать с фанами.
"Задавайте вопросы, господа", - написала Ирина, приглашая к беседе.
"Будут ли еще выпуски "Женского квартала", если да, то когда?", - спросил фанат.
"Надеюсь, в следующем месяце", - написала Ирина.
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"Часто готовришь дома? Или частее кураешь в ресторанах или кафе?", - спросил еще один фан.
"Сейчас чаще, так как не работаю. Но от доставки не отказалась. Так, чтобы пойти в ресторан, то нет, сейчас почти не хожу в заведения", - написала Ирина.
Стоит отметить, Сопонару, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда регулярно освещает войну, рассказывая об ужасах, которые происходят в Украине.
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару решилась вернуться в Украину из Лондона
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