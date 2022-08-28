Шоумен Максим Галкін чітко окреслив свою позицію щодо війни проти України. Він засудив злочинний режим Кремля, у своїх соцмережах постійно розповідає про жахіття війни через росіян. Більше того, в Росії відразу поспішили засудити пару і почали всіляко її "клювати" і звинувачувати в зраді.

Стало відомо, що після п'яти місяців життя за кордоном Алла Пугачова вирішила повернутись до Москви. Однак без дітей та чоловіка. Відео з ефектною появою примадонни у столиці РФ оприлюднив у Instagram її друг, російський дизайнер Ігор Гуляєв.

На фан-сторінці засипали коментарями: «Щоправда, навіщо стільки негативу? Що вона вам поганого зробила? Нехай живуть, як хочуть, кожен має на це право 🙌; Треба ж приповзла 😮; А чому не до Києва?! Там же тебе люблять 😂; Відчепіться від них, у себе порядок наведіть на початку; Такі люди повинні виховувати дітей у гідній країні, це очевидно; Майте совість, люди, вона додому у свій будинок приїхала. Охвіріли зовсім!».

Зазначимо, у Росії на Галкіна оголосили справжнє полювання. На нього навіть порушили кримінальну справу, коміка звинувачують у поширенні так званих фейків про армію Росії.

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