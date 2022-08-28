Шоумен Максим Галкин четко обозначил свою позицию по войне против Украины. Он осудил преступный режим Кремля, в своих соцсетях постоянно рассказывает об ужасах войны из-за россиян. Более того, в рф сразу поспешили осудить пару и начали всячески ее "клевать" и обвинять в предательстве.

Стало известно, что после пяти месяцев жизни за границей Алла Пугачева решила вернуться в Москву. Однако без детей и супруга. Видео с эффектным появлением примадонны в столице РФ обнародовал в Instagram ее друг, российский дизайнер Игорь Гуляев.

На фан-странице засыпали комментариями: «Правда, зачем столько негатива? Что она вам плохого сделала ? Пусть живут как хотят, каждый имеет на это право 🙌; Надо же приползла😮; А почему не в Киев?!Там же тебя любят😂; Отстаньте от них, у себя порядок наведите в начале; Такие люди должны растить детей в достойной стране, это очевидно; Имейте совесть,люди,она домой в свой дом приехала. Охверели совсем!».

Отметим, в россии на Галкина объявили настоящую охоту. На него даже завели уголовное дело, комика обвиняют в распространении так называемых фейков об армии рф.

Напомним, Пугачева в комбинезоне похвасталась моложавым видом: "Ох и хороша чертовка"

Как сообщала Politeka, "Стоя аплодируют": Горбунов рассказал об историческом решении в пользу Украины, видео.

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