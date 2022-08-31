Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалах "Свати" та "Сашка", показала так званих добрих росіян, які довго не можуть приховувати свого імпералізму. Фотодоказ з'явився на її сторінці в Інстаграмі.

"Ось вам друзі чудовий приклад тих, кому дуже шкода", - написала Кошмал.

Зокрема, актриса Анна Кошмал показала скріншот повідомлення, де чітко описала свою проукраїнську позицію та запропонувала хейтерам відписатися від неї. Водночас, її підписниця з росії написала слізну відповідь, у якій описала, як їй шкода український народ.

"Я з росії, але ми росіяни не хотіли війни. В Україні мої близькі родичі живуть, дуже шкода, тримайтеся", - написала вона, співчуваючи.

Але вже через деякий час підписниця не змогла приховати своїх імперських бажань та промитих пропагандою мізків.

Так, пізніше Анна Кошмал опублікувала ще одне сторіз, присвячене Криму та надії на те, що вкрадений росією півострів повернеться під контроль України.

У той же час, та сама користувачка відповіла на сторіз Кошмал про Крим у дусі російської пропаганди: "Крим російський назавжди".

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал показала неймовірні вигини на заздрість українкам.

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