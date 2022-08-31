Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Анна Кошмал, которая снималась в сериалах "Сваты" и "Сашка", показала так называаемых хороших русских, которые долго не могут скрывать своего имперализма. Фотодоказательство появилось на ее странице в Инстаграм.

"Вот вам друзья отличный пример тех, кому очень жаль", - написала Кошмал.

В частности, актриса Анна Кошмал показала скриншот сообщения, где четко описала свою проукраинскую позицию и предложила хейтерам отписаться от нее. В то же время, ее подписчица из россии написала слезный ответ, в котором описала, как ей жаль украинский народ.

"Я из россии, но мы россияне не хотели войны. В Украине мои близкие родственники живут, очень жаль, держитесь", - написала она, сочувствуя.

Но уже через некоторое время подписчица не смогла скрыть своих имперских желаний и промытых пропагандой мозгов.

Так, позже Анна Кошмал опубликовала еще одно сториз, посвященное Крыму и надежде на то, что украденный россией полуостров вернется под контроль Украины.

В то же время, та же самая пользовательница ответила на сториз Кошмал о Крыме в духе российской пропаганды: "Крым русский навсегда".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала невероятные изгибы на зависть украинкам.

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