Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Анна Кошмал, которая снималась в сериалах "Сваты" и "Сашка", показала так называаемых хороших русских, которые долго не могут скрывать своего имперализма. Фотодоказательство появилось на ее странице в Инстаграм.
"Вот вам друзья отличный пример тех, кому очень жаль", - написала Кошмал.
В частности, актриса Анна Кошмал показала скриншот сообщения, где четко описала свою проукраинскую позицию и предложила хейтерам отписаться от нее. В то же время, ее подписчица из россии написала слезный ответ, в котором описала, как ей жаль украинский народ.
"Я из россии, но мы россияне не хотели войны. В Украине мои близкие родственники живут, очень жаль, держитесь", - написала она, сочувствуя.
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Но уже через некоторое время подписчица не смогла скрыть своих имперских желаний и промытых пропагандой мозгов.
Так, позже Анна Кошмал опубликовала еще одно сториз, посвященное Крыму и надежде на то, что украденный россией полуостров вернется под контроль Украины.
В то же время, та же самая пользовательница ответила на сториз Кошмал о Крыме в духе российской пропаганды: "Крым русский навсегда".
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала невероятные изгибы на зависть украинкам.
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