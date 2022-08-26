Як повідомляє Politeka.net , актриса Ганна Кошмал намагається тримати в секреті своє особисте життя, зокрема подробиці про шлюб та дитину.
Але останнім часом на її сторінці в Інстаграмі все частіше з'являються кадри з єдиним сином Михайлом, якому виповнилося 4 роки.
Анна поділилася зворушливими моментами час проведення зі своєю дитиною.
У кадрі Кошмал продемонстрував стійку на голові, а також поділилася своїми роздумами у публікації.
Ось що написала актриса:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Холостячка" Огневич виконала гімн і висміяла росіян за їхню реакцію: "Нехай вчать текст!"
Кума Дзідзьо Цибульська нарешті наважилася показати чоловіка, кадри: "Коханий..."
Залужний віддав наказ музикантам "Антитіла", які служать у ЗСУ: на них чекає важлива робота
"Знаю, що…": Лілія Ребрик після звільнення з телебачення повернулася до рідного міста
"Мамо, дай цьом!" Щастя воно у дрібницях… у простих і повсякденних справах, у погляді, посмішці. Слід лише бути присутньою увагою✨ Так ми планували, що готуватимемо на вечерю і скільки яблук та груш зберемо в садку, сміялися, грали як обом по 4 роки”.
Користувачі мережі почали коментувати побачене.
"Сонячні промені у формі метелика",
"Молодець", - пишуть українці.
Нагадаємо, зірка "Сватів" Ганна Кошмал зачарувала своєю щирістю у Бучі: "Ти ангел"
Як повідомляла Politeka, конфуз стався з онукою Ротару в США: засвітила зайве прямо на вулиці
Також Politeka писала, що Женька зі "Сватів" здивувала зовнішнім виглядом українців