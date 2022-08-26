Українська актриса Ганна Кошмал, відома за роль Жені у серіалі «Свати» показала, як проводить час із єдиним сином.

Як повідомляє Politeka.net , актриса Ганна Кошмал намагається тримати в секреті своє особисте життя, зокрема подробиці про шлюб та дитину.

Але останнім часом на її сторінці в Інстаграмі все частіше з'являються кадри з єдиним сином Михайлом, якому виповнилося 4 роки.

Анна поділилася зворушливими моментами час проведення зі своєю дитиною.

У кадрі Кошмал продемонстрував стійку на голові, а також поділилася своїми роздумами у публікації.

Ось що написала актриса:

"Мамо, дай цьом!" Щастя воно у дрібницях… у простих і повсякденних справах, у погляді, посмішці. Слід лише бути присутньою увагою✨ Так ми планували, що готуватимемо на вечерю і скільки яблук та груш зберемо в садку, сміялися, грали як обом по 4 роки”.

Користувачі мережі почали коментувати побачене.

"Сонячні промені у формі метелика",

"Молодець", - пишуть українці.

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